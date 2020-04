Späte Gewinnmitnahmen bei Ascom-Aktie: Ascom erneuert Vertrag mit englischem Detailhandelskonzern

Das Technologie-Unternehmen Ascom hat einen Vertrag mit einem Detailhandelskonzern in England für weitere drei Jahre verlängert.

Dieser hat einen Umfang von 2,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Ascom erbringe für den englischen Konzern Serviceleistungen, um eine sichere Kommunikation für alle Mitarbeitenden in den Verkaufsläden sicherzustellen, heisst es in der Mitteilung. Die Angestellten im Detailhandel würden mit i62 Wi-Fi Mobiltelefonen ausgerüstet.

Die Ascom-Aktie konnte ihre Gewinne an der SIX am Freitag nicht halten und schloss um 0,15 Prozent tiefer bei 6,86 Franken.

tp/kw

Baar (awp)