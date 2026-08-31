Spackman Equities Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spackman Equities Group lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.9 Millionen CAD – ein Plus von 46.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spackman Equities Group 2.6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch