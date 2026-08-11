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11.08.2026 23:27:26

SpaceX und Alphabet unter Druck: Nahost-Konflikt und Inflationssorgen belasten US-Börsen

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Steigende Ölpreise drücken die Stimmung an der Wall Street. Bei den Einzelaktien geben Technologiewerte nach. Der Vermögensverwalter Apollo Global ist nach der verkündeten Rechenzentren-Partnerschaft mit Nvidia bei vielen Anlegern gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

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