Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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11.08.2026 23:27:26
SpaceX und Alphabet unter Druck: Nahost-Konflikt und Inflationssorgen belasten US-Börsen
Alphabet CSteigende Ölpreise drücken die Stimmung an der Wall Street. Bei den Einzelaktien geben Technologiewerte nach. Der Vermögensverwalter Apollo Global ist nach der verkündeten Rechenzentren-Partnerschaft mit Nvidia bei vielen Anlegern gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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11.08.26
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11.08.26
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11.08.26
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07.08.26
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07.08.26
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