Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’506 -0.1%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9432 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’310 -0.9%  Bitcoin 64’354 2.6%  Dollar 0.8160 -0.1%  Öl 105.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 19:00:00

SpaceX Turns Turbine Maker as Musk Warns of Years-Long Equipment Shortage

Tesla
300.06 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen
Elon Musk recently warned that “turbines are sold out through 2030,” saying SpaceX and Tesla would probably need to make turbine blades and vanes internally. SpaceX is preparing a factory in Bastrop, Texas, to tackle that casting bottleneck, and Musk says bringing production in-house could get gas turbines online up to 18 months sooner. This is where it becomes important to be specific as to which type of turbines he is referring to… POWER Magazine reports that data center operators are pairing industrial boilers with steam turbines…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.324 17.06.2027 158090748
Long 12.2085 18.12.2026 154717241
Long 293.004 18.12.2026 151640393
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.9763 17.06.2027 157879684
Short 12.2085 18.12.2026 151821818
Short 146.502 18.09.2026 151134413
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2332 9.36 159692000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5112 8.89 158402987
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -59.22 131592446
Long 10 -42.08 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?