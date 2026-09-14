Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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14.09.2026 19:00:00
SpaceX Turns Turbine Maker as Musk Warns of Years-Long Equipment Shortage
Tesla would probably need to make turbine blades and vanes internally. SpaceX is preparing a factory in Bastrop, Texas, to tackle that casting bottleneck, and Musk says bringing production in-house could get gas turbines online up to 18 months sooner. This is where it becomes important to be specific as to which type of turbines he is referring to… POWER Magazine reports that data center operators are pairing industrial boilers with steam turbines…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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