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13.11.2026 00:23:07

SpaceX To Build $24 Bln Texas Power And AI Facility

(RTTNews) - SpaceX (SPCX) is planning an estimated $24 billion investment in a natural gas-fired power plant and supercomputing facility at Starbase, Texas, according to a public hearing notice. The project is expected to be developed in multiple phases, with the possibility of further expansion.

The company has applied for a property tax abatement for the proposed facilities, which it would construct, own and operate. The Starbase City Commission is scheduled to consider the tax incentive and a related economic development agreement at a public meeting on December 9.

The notice did not specify the size or duration of the proposed tax relief, the plant's generating capacity or the computing facility's planned scale.

Building its own power plant could help SpaceX avoid lengthy delays in connecting the project to Texas' main electricity grid, as opposition to large data centres grows across the United States.

SpaceX affiliate Lone Star Mineral Development has also filed plans for an eight-mile natural gas pipeline, known as Starpipe, to supply a planned facility producing liquid methane for Starship rockets. The pipeline is scheduled to enter service by January 2027.

The investment follows strong business growth, with SpaceX reporting a 161 percent increase in third-quarter revenue and a ninefold rise in AI revenue. The company has also been renting computing capacity to Google, Anthropic and other customers.

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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