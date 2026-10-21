SpaceX Aktie NETSPACEX001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 17:17:19
SpaceX Stock Jumps 11% After Swinging To Q3 Profit On Strong Revenue Growth
(RTTNews) - Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) is up 10.81 percent, gaining $15.97 to $163.76 on Wednesday. The rise follows the company's third-quarter results, with net income reaching $4.40 billion, or $0.35 per share, compared with a net loss of $1.05 billion, or $0.36 per share, a year earlier. Adjusted EBITDA surged 306 percent to $8.81 billion from $2.17 billion.
SpaceX is currently trading at $163.76, up from the previous close of $147.79 after opening at $160.56 on the Nasdaq. The stock has traded between $158.20 and $166.18 during the session. Trading volume stands at 79.17 million shares, compared with average volume of 95.61 million shares.
Third-quarter revenue surged 161 percent to $14.58 billion from $5.58 billion, driven by the Super Intelligence segment and accelerated Connectivity growth. Connectivity revenue rose 69 percent to $5.25 billion, while its operating income climbed 99 percent to $2.37 billion. SpaceX also said it launched its first revenue-generating Starship mission, delivering 26 Starlink V3 satellites. Shares have traded between $104.83 and $225.64 over the past 52 weeks.
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu SpaceX
|
09.06.26
|SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen (finanzen.ch)
|
05.06.26
|SpaceX-Aktie bleibt aussen vor: Schnelle S&P-500-Aufnahme vorerst nicht möglich (finanzen.ch)
|
04.06.26
|SpaceX vor dem Börsengang: Diese Aktien könnten ebenfalls profitieren (finanzen.ch)
|
03.06.26
|SpaceX-Aktie im Fokus: Früher NVIDIA-Bulle setzt auf die nächste KI-Chance im All (finanzen.ch)
|
03.06.26
|SpaceX-IPO im Fokus: Steht der Ausgabepreis der Aktie schon fest? (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Milliardengewinne in Sicht? Wer vom bevorstehenden SpaceX-IPO profitieren könnte (finanzen.ch)
Analysen zu SpaceX
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.