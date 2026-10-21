SpaceX Stock Jumps 11% After Swinging To Q3 Profit On Strong Revenue Growth

(RTTNews) - Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) is up 10.81 percent, gaining $15.97 to $163.76 on Wednesday. The rise follows the company's third-quarter results, with net income reaching $4.40 billion, or $0.35 per share, compared with a net loss of $1.05 billion, or $0.36 per share, a year earlier. Adjusted EBITDA surged 306 percent to $8.81 billion from $2.17 billion.

SpaceX is currently trading at $163.76, up from the previous close of $147.79 after opening at $160.56 on the Nasdaq. The stock has traded between $158.20 and $166.18 during the session. Trading volume stands at 79.17 million shares, compared with average volume of 95.61 million shares.

Third-quarter revenue surged 161 percent to $14.58 billion from $5.58 billion, driven by the Super Intelligence segment and accelerated Connectivity growth. Connectivity revenue rose 69 percent to $5.25 billion, while its operating income climbed 99 percent to $2.37 billion. SpaceX also said it launched its first revenue-generating Starship mission, delivering 26 Starlink V3 satellites. Shares have traded between $104.83 and $225.64 over the past 52 weeks.