Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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19.08.2026 13:01:53
SpaceX stellt Baillie Gifford vor ein Luxusproblem
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
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16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag höher (finanzen.ch)
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18.08.26
|Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen? (finanzen.ch)
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18.08.26
|Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Abend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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18.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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17.08.26
|Tesla-Aktie: Morgan Stanley knüpft Vertrauen an Robotaxi-Wette (finanzen.ch)
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15.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko (finanzen.ch)
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15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
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|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.