Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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29.09.2026 07:43:00
SpaceX: Starship von Elon Musk erreicht erstmals Erdumlaufbahn
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
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28.09.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
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28.09.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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28.09.26
|Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (AWP)
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26.09.26
|Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer? (finanzen.ch)
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25.09.26
|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
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22.09.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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21.09.26
|There’s room in space for more than just Elon Musk (Financial Times)
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19.09.26
|Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
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|UBS AG
|04.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
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|RBC Capital Markets
|25.09.26
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|04.09.26
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|27.08.26
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|03.08.26
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|28.07.26
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|RBC Capital Markets
|02.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI etwas höher erwartet -- DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich leichte Gewinne. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein knapp behaupteter Start ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.