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26.08.2026 08:31:00

SpaceX plant Weltraumbahnhof in Louisiana für 100 Milliarden Dollar

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Bislang starten SpaceX-Raketen von Südtexas aus, nun plant Elon Musk einen riesigen Weltraumbahnhof in Louisiana - mit eigener Energieversorgung. Von dort aus sollen ab 2029 „Tausende“ Starship-Raketen pro Jahr starten.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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