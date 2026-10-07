NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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07.10.2026 08:55:00
SpaceX: Elon Musk leiht sich 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester (finanzen.ch)
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06.10.26
|NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.ch)
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06.10.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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06.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
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|14.09.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|21.09.26
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|20.08.25
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
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|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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