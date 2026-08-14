Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 19:57:00

SpaceX: Alphabet-Beteiligung wächst von 900 Millionen auf 94 Milliarden

Tesla
277.73 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen
Aus 900 Millionen Dollar wurden 94 Milliarden: Alphabets frühe SpaceX-Beteiligung hat sich binnen gut zehn Jahren mehr als verhundertfacht. Der Google-Konzern ist damit grösster institutioneller Einzelaktionär.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3371 18.09.2026 154138867
Long 11.6171 18.09.2026 151636726
Long 278.8676 18.09.2026 155496986
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3386 9.73 154718630
Long 11.1524 4.95 158679025
Long 18.5912 1.26 159436604
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8017 11.05 157052408
Short 10.7257 5.78 158840885
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -73.29 120518421
Long 10 -10.03 150039967
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten