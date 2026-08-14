Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
14.08.2026 19:57:00
SpaceX: Alphabet-Beteiligung wächst von 900 Millionen auf 94 Milliarden
Dollar wurden 94 Milliarden: Alphabets frühe SpaceX-Beteiligung hat sich binnen gut zehn Jahren mehr als verhundertfacht. Der Google-Konzern ist damit grösster institutioneller Einzelaktionär.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
00:28
|Nvidia discloses $21bn stake in SpaceX (Financial Times)
|
14.08.26
|Tesla Aktie News: Tesla zieht am Freitagabend an (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Tesla soll Streikenden in Schweden Geld gegeben haben, damit sie aufhören (Spiegel Online)
|
11.08.26
|Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)