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Offenlegung 25.08.2026 09:15:00

SpaceX-Aktie: Trump sicherte sich Anteilsscheine wenige Tage nach dem IPO

SpaceX-Aktie: Trump sicherte sich Anteilsscheine wenige Tage nach dem IPO

US-Präsident Donald Trump hat wenige Tage nach dem grössten Börsengang der US-Geschichte selbst bei SpaceX zugegriffen, wie öffentlich einsehbare Finanzdokumente zeigen.

SpaceX
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  • Offenlegung bringt Trumps persönliches Depot mit SpaceX in Verbindung
  • Kauf fiel in eine Phase mit mehr als 1'000 Wertpapiertransaktionen
  • Weisses Haus verweist auf unabhängige Vermögensverwaltung ohne Einfluss

Donald Trump hat laut einer aktuellen Finanzoffenlegung im Juni Aktien von SpaceX gekauft, wenige Tage nach dem Börsengang des Raumfahrtunternehmens. Der Kauf wirft neue Fragen zur finanziellen Nähe des Präsidenten zu Elon Musks Unternehmen auf, das als Militärdienstleister auf Genehmigungen von Bundesbehörden angewiesen ist. Die genaue Investitionssumme bleibt wegen der US-Offenlegungsregeln unklar.

Kauf kurz nach dem Rekord-Börsengang

Der von Trump am 12. August unterzeichnete und am 22. August veröffentlichte Periodic Transaction Report weist einen Aktienkauf bei SpaceX, dem von Elon Musk geführten Raumfahrt-, Satelliten- und zunehmend KI-Unternehmen, im Wert zwischen 15'001 und 50'000 US-Dollar aus. Der Kauf erfolgte demnach am 23. Juni, gut zwei Wochen nach dem ersten Handelsstart der SpaceX-Aktie. Reuters berichtete über das Dokument und ordnete den Kauf als Teil von mehr als 1'000 Wertpapiertransaktionen ein, die der Präsident im Juni laut Offenlegung vorgenommen habe. Die exakte Höhe der Investition lässt sich nicht ermitteln, weil US-Regierungsvertreter den Wert ihrer Vermögenswerte in solchen Offenlegungen nur in Spannen angeben müssen. SpaceX hatte am 12. Juni dieses Jahres mit einer Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar den nach Marktkapitalisierung grössten Börsengang der US-Geschichte vollzogen.

Weisses Haus verweist auf unabhängige Verwaltung

Ein Sprecher des Weissen Hauses, Davis Ingle, erklärte gegenüber Reuters, unabhängige Drittinstitute würden das Portfolio des Präsidenten verwalten und dabei anerkannte Indizes wie den Schwab 1000 nachbilden. Weder Trump noch ein Familienmitglied habe demnach irgendeine Möglichkeit, zu bestimmen, zu beeinflussen oder Einfluss darauf zu nehmen, wie das Portfolio investiert werde oder wann Investitionen gekauft oder verkauft würden. Dennoch besteht in dem Aktienkauf eine neue finanzielle Verbindung zwischen dem Präsidenten und dem Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen ein, das als Militärdienstleister regelmässig Genehmigungen von Bundesbehörden benötigt. Zudem habe Trump laut Reuters sein Team erst kürzlich angewiesen, die Zahl der kommerziellen Raumfahrtstarts in den USA drastisch zu erhöhen, einem Markt, in dem SpaceX der dominierende Anbieter sei. Bereits zuvor hatte die Nachrichtagentur berichtet, dass Kelly Loeffler, Leiterin der US-Behörde für Kleinunternehmen (SBA) und Mitglied des Trump-Kabinetts, Millionenbeträge durch den SpaceX-Börsengang verdient habe. So hatte sie zunächst in xAI investiert, das inzwischen mit SpaceX fusioniert ist, und ein weiteres Mal nach ihrer Nominierung zur SBA-Chefin.

Analysteneinschätzungen zur SpaceX-Aktie

Unter den Analysten, die die SpaceX-Aktie beobachten, überwiegt mit 24 von 33 Stimmen ein "Buy"-Votum, sechs raten zu "Hold", drei zu "Sell". Das mittlere Kursziel liegt bei 228,59 US-Dollar, die Spanne der Einzelziele reicht von 75 bis 800 US-Dollar.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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