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07.08.2026 14:53:00

SpaceX: Aktie steigt trotz erster Möglichkeit zum Verkauf

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Am Donnerstag durften SpaceX-Frühinvestoren erstmals ihre Aktien verkaufen. Doch der erwartete Ausverkauf blieb aus. Nach dem grössten Kursrutsch seit dem Börsengang steigt die Aktie wieder.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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