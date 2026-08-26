SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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26.08.2026 07:20:37
SpaceX-Aktie: Milliarden von Dollar für neuen Weltraumbahnhof
Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk will im US-Bundesstaat Louisiana einen riesigen neuen Weltraumbahnhof bauen.
Der Standort soll demnach fünf Startkomplexe umfassen, von denen jeder über zwei Startrampen verfügt. SpaceX schrieb, der Weltraumbahnhof werde das Ziel von "Tausenden Flügen" pro Jahr unterstützen und die kommerzielle Raumfahrt vorantreiben. Der Bau soll demnach 2027 beginnen, erste Starship-Raketen könnten 2029 von dort starten. Die Riesen-Rakete Starship absolviert aktuell noch Testflüge. SpaceX betreibt bereits seinen zentralen Starship-Standort im US-Bundesstaat Texas.
SpaceX verfolgt eigenen Angaben zufolge langfristig das Ziel, mit vollständig wiederverwendbaren Raketen regelmässige Flüge zum Mond und zum Mars zu ermöglichen und eine dauerhafte menschliche Präsenz auf anderen Himmelskörpern aufzubauen.
/apo/DP/he
PECAN ISLAND (awp international)
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