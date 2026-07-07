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Auswahlindex 07.07.2026 10:11:36

SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100

SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100

Die Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX ist ab Dienstag im NASDAQ 100 notiert.

Das hatte die Nasdaq am 26. Juni in New York mitgeteilt. SpaceX hatte Mitte Juni einen fulminanten Börsenstart hingelegt und wurde dank einer extra für das Unternehmen eingeführten Regel bereits 15 Handelstage nach der Erstnotiz in den Auswahlindex für Technologiewerte aufgenommen. SpaceX ist von dem umstrittenen Tesla-Chef Elon Musk gegründet worden und wird von diesem kontrolliert.

Der grösste Börsengang aller Zeiten mit Einnahmen von 75 Milliarden US-Dollar hatte Musk zum ersten Billionär der Geschichte gemacht. Die anfängliche dreitägige Rally hatte SpaceX in der Spitze einen Aktienkurs von bis zu fast 226 Dollar und einen Börsenwert von knapp drei Billionen Dollar beschert. Damit hatte es die Firma in der Rangfolge der weltweit wertvollsten Unternehmen zeitweise bis auf Platz vier geschafft.

Zuletzt gab der Kurs wieder deutlich nach, lag aber mit gut 160 Dollar noch deutlich über dem Emissionspreis von 135 Dollar. Der Börsenwert liegt damit aktuell bei etwas mehr als zwei Billionen Dollar. Damit ist das Unternehmen derzeit das sechstwertvollste Unternehmen der Vereinigten Staaten.

Da SpaceX über die extra für das Unternehmen geschaffene "Fast Entry"-Regel in den Index aufgenommen wurde, gibt es keinen direkten Absteiger. Anders als die Nasdaq hat etwa der Index-Anbieter S&P seine Regeln nicht geändert, sodass SpaceX frühestens in einem Jahr in den S&P 500 aufgenommen wird.

Auf eine Aufnahme in den Dow Jones Industrial Average wird SpaceX wohl noch länger warten müssen. Bei dem zweitältesten Aktienindex, der immer noch zu den bekanntesten und wichtigsten Aktienindizes weltweit zählt, sind für eine Aufnahme neben der Grösse auch qualitative Aspekte - wie zum Beispiel der Ruf des Unternehmens - entscheidend.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Diese müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten und neu gewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die SpaceX-Aktie 0,99 Prozent tiefer bei 158,83 US-Dollar.

/he/zb

NEW YORK (awp international)

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Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
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