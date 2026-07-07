S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Auswahlindex
|
07.07.2026 10:11:36
SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100
Die Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX ist ab Dienstag im NASDAQ 100 notiert.
Der grösste Börsengang aller Zeiten mit Einnahmen von 75 Milliarden US-Dollar hatte Musk zum ersten Billionär der Geschichte gemacht. Die anfängliche dreitägige Rally hatte SpaceX in der Spitze einen Aktienkurs von bis zu fast 226 Dollar und einen Börsenwert von knapp drei Billionen Dollar beschert. Damit hatte es die Firma in der Rangfolge der weltweit wertvollsten Unternehmen zeitweise bis auf Platz vier geschafft.
Zuletzt gab der Kurs wieder deutlich nach, lag aber mit gut 160 Dollar noch deutlich über dem Emissionspreis von 135 Dollar. Der Börsenwert liegt damit aktuell bei etwas mehr als zwei Billionen Dollar. Damit ist das Unternehmen derzeit das sechstwertvollste Unternehmen der Vereinigten Staaten.
Da SpaceX über die extra für das Unternehmen geschaffene "Fast Entry"-Regel in den Index aufgenommen wurde, gibt es keinen direkten Absteiger. Anders als die Nasdaq hat etwa der Index-Anbieter S&P seine Regeln nicht geändert, sodass SpaceX frühestens in einem Jahr in den S&P 500 aufgenommen wird.
Auf eine Aufnahme in den Dow Jones Industrial Average wird SpaceX wohl noch länger warten müssen. Bei dem zweitältesten Aktienindex, der immer noch zu den bekanntesten und wichtigsten Aktienindizes weltweit zählt, sind für eine Aufnahme neben der Grösse auch qualitative Aspekte - wie zum Beispiel der Ruf des Unternehmens - entscheidend.
Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Diese müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten und neu gewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die SpaceX-Aktie 0,99 Prozent tiefer bei 158,83 US-Dollar.
/he/zb
NEW YORK (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?
In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’537.43
|0.72%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX fällt leicht -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag etwas höher, der deutsche Leitindex zeigt sich derweil mit kleinen Abschlägen. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag abwärts.