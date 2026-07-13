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China vs. SpaceX 13.07.2026 15:40:00

SpaceX-Aktie im Visier: Diese China-Warnung sollten Anleger jetzt ernst nehmen

SpaceX-Aktie im Visier: Diese China-Warnung sollten Anleger jetzt ernst nehmen

Ein Netz auf hoher See fängt Pekings Raketenbooster ein, und an der Börse rückt sofort die Frage nach Elon Musks Vorsprung in den Fokus.

SpaceX
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  • China holt erstmals eine Raketenstufe aus dem Meer zurück
  • Morgan Stanley sieht in China die grösste langfristige Bedrohung für SpaceX
  • Analysten bleiben trotz der Konkurrenzsorgen bei Overweight für SpaceX

China ist erstmals die kontrollierte Bergung einer Raketen-Erststufe gelungen, und der Erfolg trifft dabei die SpaceX-Aktie. Die staatliche China Aerospace Science and Technology Corporation brachte die erste Stufe ihrer Rakete Langer Marsch 10B nach dem Start sicher zurück zur Erde. Für Investoren ist die Nachricht mehr als ein technisches Kuriosum: Sie berührt direkt die Wette, auf der ein Grossteil der SpaceX-Bewertung ruht, nämlich dass wiederverwendbare Raketen dem Unternehmen noch lange einen uneinholbaren Kostenvorteil sichern.

Der Fang auf hoher See

Statt wie die Falcon 9 von SpaceX auf ausklappbaren Landebeinen aufzusetzen, liess CASC den Booster in ein grosses Netz auf einem Bergungsschiff sinken. Damit ist die staatliche chinesische Raumfahrtbehörde nach SpaceX und Blue Origin erst die dritte Organisation, der die Bergung einer orbitalen Raketenstufe gelungen ist, wie Medienberichte hervorbringen. CASC kündigte an, den Booster noch bis Jahresende erneut zu starten, erst dieser Kreislauf würde den vollen Wiederverwendungsnachweis liefern. SpaceX selbst landet und startet seine Booster bereits seit 2015 routinemässig. Auch Blue Origin gelang im vergangenen November eine erste Booster-Landung, im Mai explodierte eine New Glenn jedoch noch auf der Startrampe, ein Beleg dafür, wie fehleranfällig der Weg zur verlässlichen Serienreife bleibt.

Der Rückschlag an der NASDAQ

Die Marktreaktion blieb nicht aus. Zum Handelsschluss verlor die SpaceX-Aktie am Freitag via NASDAQ 4,51 Prozent auf 145,30 US-Dollar. Am Montag geht es zeitweise 2,47 Prozent auf 141,71 US-Dollar nach unten.
Der Verlust reiht sich in eine ohnehin angespannte Phase seit dem Rekord-Börsengang Mitte Juni ein, in der die Aktie einen Teil ihrer anfänglichen Kursgewinne bereits wieder abgegeben hat. Dass ausgerechnet ein chinesischer Fortschritt bei der Wiederverwendbarkeit den Kurs bewegt, zeigt, wie eng der Markt die Bewertung von SpaceX an die Annahme koppelt, dass Starlink und künftige Starship-Missionen ohne ernsthafte Konkurrenz bei den Startkosten bleiben.

Wie ernst nimmt die Wall Street die Bedrohung

Morgan Stanley bewertet Chinas schnell voranschreitendes Programm für wiederverwendbare Raketen laut Investing.com als die grösste langfristige Wettbewerbsbedrohung für SpaceX, ausgelöst durch genau diese erste Bergung einer orbitalen Raketenstufe. Die Analysten verweisen auf Chinas breiteres Raumfahrt-Ökosystem aus staatlichen Programmen und privaten Anbietern wie LandSpace, Galactic Energy und Space Pioneer als eigentliche strukturelle Herausforderung. Zur Einordnung führt das Haus an, dass China 2025 auf 90 Orbitalstarts kam, verglichen mit 165 Starts der Falcon 9, und damit gemessen an der Aktivität bereits der zweitgrösste Startmarkt der Welt ist. Die U.S. Space Force hatte China zuvor noch drei bis fünf Jahre von der Wiederverwendbarkeit entfernt gesehen, ein Zeitplan, den die Demonstration nach Einschätzung von Morgan Stanley verkürzen könnte. Trotz der wachsenden Konkurrenz belässt das Analysehaus die Einstufung für SpaceX bei Overweight mit einem Kursziel von 300 US-Dollar.

Der nächste belastbare Datenpunkt für Anleger dürfte der angekündigte erneute Start der geborgenen Booster-Stufe noch in diesem Jahr sein, der zeigt, ob China den vollen Wiederverwendungszyklus tatsächlich beherrscht. Parallel bleibt der Blick auf SpaceX selbst gerichtet, insbesondere auf den nächsten Teststart der Starship-Rakete und darauf, wie schnell sich operative Fortschritte bei Starlink in belastbaren Zahlen niederschlagen.

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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