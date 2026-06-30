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SpaceX-Aktie im Fokus: Wann die ersten Lockup-Fristen auslaufen und warum das wichtig ist

SpaceX-Aktie im Fokus: Wann die ersten Lockup-Fristen auslaufen und warum das wichtig ist

Aktuell ist nur ein Bruchteil der SpaceX-Aktien überhaupt handelbar. Die ersten grossen SpaceX-Aktienpakete könnten jedoch schon bald auf den Markt kommen.

• SpaceX-Aktie mit starkem Börsendebüt
• Aktienkurs durch knappes Angebot und starker Nachfrage angefacht
• Lockup-Periode endet in Stufen

Am 12. Juni startete Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX ein geschichtsträchtiges Börsendebüt. Der Erstkurs der Aktie lag mit 150 US-Dollar etwa elf Prozent über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Im Tageshoch schaffte es das Papier im Zuge des ersten Handelstages sogar bis auf 176,52 US-Dollar. Auch seitdem bewegt sich die SpaceX-Aktie weiterhin über dem Ausgabepreis, das aktuelle Rekordhoch liegt bei 225,64 US-Dollar, welches nur wenige Tage später erreicht wurde. Zuletzt notierte das Papier an der NASDAQ bei 153,23 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26.06.2026).

Den ersten Dämpfer für den Kurs gab es als die ersten SpaceX-Optionen an den Start gingen. Mit den nun verfügbaren derivativen Instrumenten lässt sich auf die künftige Kursentwicklung des Anteilsscheins spekulieren.

Angebot und Nachfrage

Der Preis der SpaceX-Aktie hat auch viel mit der einfachen Marktdynamik von Angebot und Nachfrage zu tun. Bislang ist nur ein sehr kleiner Teil von SpaceX-Aktien überhaupt handelbar. So gibt es mehr als 13 Milliarden ausstehende Aktien, davon sind nur 639 Millionen Anteilsscheine zum Handeln verfügbar - das sind nur knapp fünf Prozent. Dieses ohnehin schon knappe Angebot hat sich durch das Starten der Aktienoptionen nochmal verschärft. Wie Barron’s schreibt waren in den ersten Tagen nach Verfügbarkeit insbesondere Call-Optionen beliebt, die dem Inhaber das Recht einräumen, Aktien zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen. Put-Optionen waren weniger nachgefragt.

Call-Optionen sorgen für Bewegung

Die grosse Nachfrage nach Call-Optionen hat den Aktienpreis dementsprechend zeitweise noch einmal zusätzlich angefacht. Da Verkäufer von SpaceX-Call-Optionen bei steigenden Aktienkursen ein Risiko eingehen, können sie sich mit dem Kauf von SpaceX-Aktien hier absichern, was zu einer Rückkopplungsschleife führen kann.

Hinzu kommt, dass SpaceX am 7. Juli in den NASDAQ 100 aufgenommen wird, was zahlreiche Pflichtkäufe durch verschiedene Indexfonds auslöst, was sich ebenso positiv auf den Aktienkurs auswirken dürfte. Barron’s schätzt, dass sich diese Anfangskäufe durch Fonds auf sieben bis zehn Milliarden US-Dollar belaufen könnten.

Wann endet die Sperrfrist?

Vor dem Hintergrund des knappen Angebots an SpaceX-Aktien fragen sich Anleger, wann erste grosse Aktienpakete des Raumfahrtunternehmen endlich auf den Markt kommen. Denn auch SpaceX hat seine frühen Investoren mittels einer Lockup-Periode dazu verpflichtet, ihre Füsse einige Zeit still zu halten. Häufig besteht bei traditionellen IPOs eine Sperrfrist von 180 Tagen. SpaceX lässt seine Sperrfrist jedoch in Stufen ablaufen.

Die erste Sperrfrist läuft nach Veröffentlichung des ersten Quartalsberichts von SpaceX aus, also voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August. Hier werden 20 Prozent der Aktien aus dem Lockup freigeben. Sollte der Kurs der SpaceX-Aktie dauerhaft über 175 US-Dollar liegen, könnten sogar 30 Prozent freigegeben werden. Anschliessend gibt es weitere Entsperrungen am 20. August, 9. September, 9. Oktober und 24. Oktober. Hier werden jeweils sieben Prozent freigegeben. Nachdem der Quartalsbericht zum zweiten Quartal veröffentlicht wurde, werden nochmal 28 Prozent der Lockup-Aktien freigegeben. Nach 180 Tagen dann, dem 8. Dezember, wird der letzte Teil schliesslich entsperrt.

Auswirkungen auf den Aktienkurs möglich

Der Auslauf von Sperrfristen nach IPOs kann erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens haben, wie ein Blick in die Vergangenheit beweist. So hat beispielsweise die Aktie von EV-Unternehmen Rivian nach Ablauf des Lockups im Mai 2022 21 Prozent verloren. Die Entfristung in Stufen kann den Trend etwas abmildern, das heisst aber nicht, dass sie sich nicht auf negativ auf den Aktienkurs auswirken kann. So hat das Online-Forum Reddit nach seinem IPO auf eine leistungsabhängige Entfristung gesetzt, die Aktien hatten sich schon vor endgültigem Ablauf der Sperrfrist jedoch von 62 auf 52 US-Dollar reduziert.

Allerdings muss es auch gar nicht zu einem Rückgang kommen, wie beispielsweise Google-Mutter Alphabet beweist. Hier ging es auch nach dem IPO langfristig aufwärts. In den ersten 12 Monaten nach dem Börsengang konnte das Papier fast 180 Prozent klettern.

Wie das Trading-Analyse-Unternehmen AgentSmyth laut Barron’s hervorhebt, seien insbesondere die Put-Optionen auf SpaceX-Aktien für den Monat September rege gehandelt worden, was darauf hindeutet, dass zahlreiche Trader von fallenden Kursen in diesem Zeitraum ausgehen, da das Angebot an Aktien nach dem ersten Quartalsbericht vergrössert wird.

Für Anleger sollten solche temporären Trading-Faktoren jedoch nicht unbedingt ausschlaggebend sein, wenn sie sich für ein Investment in die SpaceX-Aktie interessieren. Hier dürfte der erste Quartalsbericht viel interessanter sein, da dieser einen Blick auf die Gewinne und das Gewinnwachstum offenbart. Dies dürfte viel mehr Auswirkungen darauf haben, auf welchem Niveau sich die Aktie schliesslich einpendelt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

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