Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’327 0.8%  SPI 20’070 0.7%  Dow 51’947 0.5%  DAX 25’099 1.4%  Euro 0.9303 0.1%  EStoxx50 6’281 1.1%  Gold 4’056 0.2%  Bitcoin 52’451 -1.3%  Dollar 0.8181 0.2%  Öl 98.7 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Nestlé: Die Geschichte des grössten Nahrungsmittelkonzerns der Welt
Aktien im Blick: Paramount setzt Warner-Übernahme vorerst aus
SpaceX-Aktie im Fokus: Riesen-Rakete Starship absolviert 13. Testflug weitgehend nach Plan
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Suche...

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Keine Probleme 25.07.2026 09:00:36

SpaceX-Aktie im Fokus: Riesen-Rakete Starship absolviert 13. Testflug weitgehend nach Plan

SpaceX-Aktie im Fokus: Riesen-Rakete Starship absolviert 13. Testflug weitgehend nach Plan

Das grösste jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat seinen 13. Testflug weitgehend nach Plan absolviert.

SpaceX
92.06 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

Das vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas und flog eine Weile unbemannt durch das Weltall.

Die obere Raketenstufe stürzte dann rund eine Stunde später wie geplant kontrolliert in den Indischen Ozean. Die untere Raketenstufe war bereits kurz nach dem Start planmässig ins Meer in der Nähe des Startplatzes gestürzt. Auch das Aussetzen von Satelliten wurde wieder simuliert. Diesmal handelte es sich um 20 funktionierende "Starlink"-Internet-Satelliten, die allerdings wie geplant kurz nach dem Aussetzen in der Atmosphäre verglühten.

Der 13. Testflug hätte eigentlich bereits vor rund einer Woche stattfinden sollen, musste dann aber kurz vor dem Start abgebrochen werden, weil einige Triebwerke nicht zündeten. Anschliessend gab es noch eine weitere wetterbedingte Verschiebung. Zum zweiten Mal kam bei diesem Test die "Version 3" des Starship zum Einsatz. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine unter anderem im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitete Version der Riesenrakete.

Starship soll eines Tages zum Mars

Das Raketensystem Starship ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX zudem das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings auch bereits deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

SpaceX hatte vor kurzem den bislang grössten Börsengang hingelegt, zuletzt war die Aktie allerdings unter den Ausgabepreis gefallen.

Starbase (awp/sda/dpa)

Weitere Links:

SpaceX-Aktie vor herbem Rückschlag? Warum ein Analyst 30 Prozent Abwärtspotenzial sieht

Bildquelle: SpaceX
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!