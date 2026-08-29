Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Inferenz-Boom als Kurstreiber für Aktien: Warum NVIDIA & Co. vor dem nächsten Ausbruch stehen
SpaceX-Aktie im Fokus: OpenAI plant Aus für Cursor-Kooperation nach Musk-Übernahme
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
Suche...
Plus500 Depot

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

OpenAI kappt Cursor-Vertrag 29.08.2026 13:30:00

SpaceX-Aktie im Fokus: OpenAI plant Aus für Cursor-Kooperation nach Musk-Übernahme

SpaceX-Aktie im Fokus: OpenAI plant Aus für Cursor-Kooperation nach Musk-Übernahme

OpenAI zieht die Reissleine bei Cursor und begründet den Schritt mit früheren Vertragsverstössen aus dem Musk-Umfeld.

SpaceX
115.49 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen
  • Vertragsende trifft frisch übernommenes Cursor mitten im Umbau zu SpaceXAI
  • OpenAI verweist auf Vorgeschichte mit X und xAI als Warnsignal
  • Rivalität zwischen Sam Altman und Elon Musk erreicht neues Kapitel

OpenAI will die Zusammenarbeit mit dem KI-Coding-Tool Cursor beenden, nachdem SpaceX das dahinterstehende Unternehmen Anysphere übernommen hat. Als Grund nennt OpenAI Zweifel an der vertragsgemässen Nutzung seiner Modelle, gestützt auf frühere Vorfälle bei anderen Musk-Firmen. Für SpaceX bedeutet das einen Rückschlag beim Aufbau der neuen KI-Sparte SpaceXAI.

OpenAI will Vertrag mit Cursor beenden

OpenAI teilte SpaceX am Freitag mit, den Vertrag zur Bereitstellung seiner Modelle für Cursor auslaufen lassen zu wollen, mit Abschalttermin 12. November 2026. Als Begründung führte das Unternehmen an, es könne sich nicht sicher sein, dass SpaceX die Technologie im Rahmen der Nutzungsbedingungen einsetze. OpenAI verwies dabei auf X, früher Twitter und inzwischen Teil von SpaceX, das nach der Übernahme durch Elon Musk gegen die Vertragsbedingungen mit OpenAI verstossen habe. Zudem habe Musk unter Eid eingeräumt, dass auch xAI, ebenfalls inzwischen Teil von SpaceX, OpenAIs Nutzungsbedingungen verletzt habe.

OpenAI erklärte, der bestehende Individualvertrag mit Cursor räume nach einem Kontrollwechsel nur ein begrenztes Zeitfenster zur Kündigung ein, zudem verwies das Unternehmen auf eine neue Verantwortung im Zusammenhang mit dem kommenden Modell Astra. Zugleich betonte OpenAI, seit knapp vier Jahren mit Cursor zusammenzuarbeiten und grossen Respekt vor Team und Produkt zu haben, man wolle betroffene Entwickler beim Übergang unterstützen. Reuters ordnete den Schritt als weitere Eskalation der Rivalität zwischen OpenAI-Chef Sam Altman und Musk ein, wie es hiess.

Bedeutung für SpaceX und die Sparte SpaceXAI

SpaceX hatte im Juni 2026 eine Vereinbarung zum Kauf von Anysphere, dem Unternehmen hinter Cursor, für 60 Milliarden US-Dollar in einem reinen Aktiendeal angekündigt und die Übernahme am 14. August 2026 abgeschlossen. Laut einem SEC-Formular 8-K wurden dabei rund 391 Millionen SpaceX-Class-A-Aktien ausgegeben, was Beobachter als eine der grössten Startup-Übernahmen einordneten. Cursor firmiert seither als hundertprozentige Tochtergesellschaft unter der neu gegründeten Sparte SpaceXAI, die Integration verschafft dem Cursor-Team Zugang zum Colossus-Supercomputer von SpaceX, zudem läuft bereits eine Beta-Version von Grok Bot.

Cursor-Mitgründer Michael Truell, inzwischen Manager bei SpaceX, erklärte auf X, man stehe mit dem OpenAI-Team in Kontakt, um das Problem zu lösen. Cursor bietet unter seinen First-Party-Modellen Grok-Modelle von SpaceXAI an und ermöglicht Nutzern zugleich Zugriff auf Frontier-Modelle von OpenAI, Anthropic und Google.

Musk gegen Altman: alte Rechnung, neues Kapitel

Der Konflikt hat Vorgeschichte: Musk, der OpenAI 2015 mitgegründet hatte, wurde später zu einem der prominentesten Kritiker des Unternehmens, seine KI-Firma xAI steht im Wettbewerb zu OpenAI. Ein Gerichtsverfahren, in dem Musk OpenAI auf 150 Milliarden US-Dollar verklagt hatte, endete laut Reuters mit einem Urteil gegen Musk, da die Klage zu spät eingereicht worden sei. Die Cursor-Kündigung reiht sich damit in eine Serie öffentlich ausgetragener Streitpunkte zwischen den beiden Unternehmerlagern ein.

Für die Aktie bleibt der Vorgang zunächst ein Nebenschauplatz neben dem operativen Geschäft, verdeutlicht aber, wie eng KI-Kooperationen und persönliche Rivalitäten im Sektor inzwischen verflochten sind.

Ob SpaceX bis zum Abschalttermin im November 2026 eine technische Alternative für die betroffenen Cursor-Nutzer bereitstellt, ist bislang offen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

SpaceX eröffnet neues Kapitel - profitieren AST SpaceMobile, Rocket Lab und Firefly?

Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten