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Trumps Begriff als Vorbild 05.10.2026 08:33:23

SpaceX-Aktie: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen

SpaceX-Aktie: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen

Elon Musk will die KI-Einheit SpaceXAI in SpaceXSI umbenennen und damit künftig den Begriff "Super Intelligence" verwenden.

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  • Musk begründet den Schritt knapp, der politische Kontext ist grösser
  • Kommt eine rechtliche Umfirmierung oder nur neues Branding?
  • Wie oft wurde die KI-Sparte seit der Übernahme schon umbenannt?

Elon Musk will die KI-Einheit SpaceXAI des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX in SpaceXSI umbenennen. Der Zeitpunkt folgt auf eine Executive Order von Präsident Donald Trump, die "Super Intelligence" statt "Artificial Intelligence" als Begriff etablieren soll.

Musks knappe Begründung

Musk kündigte den Schritt am Sonntag per X-Antwort an. Auf die Frage eines Nutzers, ob aus SpaceXAI nun SpaceXSI werde, schrieb er: "Ja, wir werden diese Änderung vornehmen." In der Nacht davor hatte er "Kein KI mehr", "SI" und "Es ist besser" gepostet, dazu den Satz "SpaceX ist ein Unternehmen für Superintelligenz".

Damit betrifft die Umbenennung nach Darstellung von Reuters die KI-Einheit, nicht ausdrücklich den Gesamtkonzern.

Der Auslöser im Weissen Haus

Als Hintergrund gilt die Executive Order 14434 "Inaugurating the Era of Super Intelligence", die Trump 29. September unterzeichnete. Die Exekutive solle danach "Super Intelligence" und "SI" verwenden, weil die Systeme nach Darstellung der Order weit mehr als menschliche Intelligenz nachahmten oder automatisierten. Bereits erlassene Regulierungen und Verträge müssen nicht geändert werden.

Musk war am selben Tag beim Treffen Trumps mit KI-Chefs im Weissen Haus. Laut Forbes verbesserte er sich gegenüber Reportern mitten im Satz von "A.I." zu "S.I.". NVIDIA-Chef Jensen Huang sprach von "Fabriken für Superintelligenz", während OpenAI-Chef Sam Altman laut Teslarati bei "AI" bleibt. Senator Mark Warner erklärte, die Umbenennung ändere nichts an den realen Risiken fortgeschrittener KI-Systeme.

Dritter Name seit der Übernahme

SpaceXSI wäre nach Zählung der dritte Name der KI-Sparte seit dem 2. Februar diesen Jahres. SpaceX übernahm xAI an diesem Tag, im Juli folgte SpaceXAI mit neuem Logo. Teslarati verweist zudem auf Musks beratende Rolle im Pentagon und deutet den Schritt als Angleichung an die Sprache der Regierung.

Analystenkonsens für SpaceX weiter positiv

Unter den Analysten steht der Konsens gemäss TipRanks-Daten auf Strong Buy, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 234 US-Dollar und hat damit zum Schlusskurs vom Freitag noch rund 48 Prozent Luft nach oben – obwohl die Aktie an diesem Tag satte 7,4 Prozent an Wert gewonnen hat. Nachbörslich zeigte sich dann aber wenig Bewegung, an der NASDAQ gewann der Anteilsschein von SpaceX überschaubare 0,10 Prozent auf 159,12 US-Dollar.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Für die SpaceX-Aktie dürfte die Namensänderung allein kaum fundamentale Auswirkungen haben. Sie verändert weder automatisch die Geschäftsaussichten noch die Bewertung des Konzerns. Für Anleger ist vielmehr entscheidend, ob Musk mit der engeren Verzahnung von Raumfahrt und KI tatsächlich neue Umsatz- und Wachstumsperspektiven erschliesst. Die angekündigte Umbenennung ist deshalb eher ein Signal für die strategische Ausrichtung als ein konkreter Auslöser für eine Neubewertung der Aktie.

Offen ist nun, wann die Umbenennung tatsächlich umgesetzt wird und ob sie auch Produkte wie Grok oder das X-Konto der Einheit erfasst. Zum Zeitpunkt der Ankündigung war das SpaceXAI-Konto auf X noch nicht geändert. Ebenso bleibt abzuwarten, ob weitere Unternehmen den von der US-Regierung propagierten Begriff "Super Intelligence" übernehmen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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