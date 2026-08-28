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28.08.2026 06:37:00
Spacett Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Spacett Registered präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.05 SEK. Im letzten Jahr hatte Spacett Registered einen Gewinn von -0.030 SEK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 244.3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 219.2 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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