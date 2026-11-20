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20.11.2026 06:37:00
Spacett Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Spacett Registered veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.17 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Spacett Registered im vergangenen Quartal 236.2 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spacett Registered 246.6 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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