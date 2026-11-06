Spaceage Products öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spaceage Products stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.92 INR. Im Vorjahresviertel hatte Spaceage Products 1.23 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Milliarden INR – ein Plus von 64.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spaceage Products 1.36 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch