Space42: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Space42 hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite standen 531.3 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 500.3 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch