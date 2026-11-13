Space Shuttle Hi-Tech legte Quartalsergebnis vor

Space Shuttle Hi-Tech hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Space Shuttle Hi-Tech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.20 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825.5 Millionen TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch