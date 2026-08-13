Space Shuttle Hi-Tech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Space Shuttle Hi-Tech hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Space Shuttle Hi-Tech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.210 TWD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40.13 Prozent auf 1.21 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 860.5 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch