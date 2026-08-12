SPACE SHOWER NETWORKS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SPACE SHOWER NETWORKS stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 22.60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SPACE SHOWER NETWORKS noch ein Gewinn pro Aktie von 21.11 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SPACE SHOWER NETWORKS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.16 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch