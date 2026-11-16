SPACE SHOWER NETWORKS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SPACE SHOWER NETWORKS hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 30.85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27.68 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6.76 Milliarden JPY gegenüber 6.25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch