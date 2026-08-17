Space Market,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Space Market,Inc Registered hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Space Market,Inc Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.200 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Space Market,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 666.8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 574.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 16.16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch