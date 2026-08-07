Space Communication: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Space Communication hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Space Communication hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 ILS je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78.6 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 51.0 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.ch