SP Apparels stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SP Apparels lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9.89 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8.23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.01 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.03 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch