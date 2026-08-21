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21.08.2026 06:37:00
Sow Good: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sow Good präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Sow Good hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.400 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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