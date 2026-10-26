Sovereign Diamonds stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sovereign Diamonds hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Sovereign Diamonds vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.08 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 58.09 Prozent auf 7.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch