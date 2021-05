Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 12 projets récréatifs et sportifs dans la région du Bas-Saint-Laurent

AMQUI, QC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 7,5 millions de dollars pour la réalisation de 12 projets dans la région du Bas-Saint-Laurent. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées de la ministre du Tourisme, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, et du maire de la Ville d'Amqui, M. Pierre D'Amours. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région du Bas-Saint-Laurent de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 2,2 millions de dollars permettra la construction d'un gymnase collectif double à Amqui. Le bâtiment inclura aussi des vestiaires et des gradins.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement du Canada investit au total plus de 3,7 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec investit également plus de 3,7 millions de dollars grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les infrastructures récréatives et sportives sont essentielles pour favoriser un mode de vie sain et actif. En investissant dans ces installations, on accroît la résilience des collectivités à plus long terme tout en appuyant les entreprises locales, la création d'emplois et la relance économique. Je suis donc heureuse d'annoncer aujourd'hui un financement fédéral de plus de 3,7 millions de dollars pour la réalisation de 12 projets d'infrastructures récréatives et sportives dans le Bas-Saint-Laurent. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Marie-France Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Catherine McKenna ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Ces investissements de plus de 7,5 millions de dollars pour le Bas-Saint-Laurent sont une excellente nouvelle. Comme partout au Québec, la région doit être dotée d'infrastructures sportives et récréatives modernes, qui répondent à la fois aux besoins des familles, des jeunes sportifs et des athlètes. En invitant la population de pratiquer des activités physiques à proximité, et dans des lieux de grande qualité et sécuritaires, nous favorisons le bien-être et l'adoption d'un mode de vie sain. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière et députée de Berthier

« Grâce à l'appui des gouvernements du Québec et du Canada, la réalisation des travaux d'aménagement des espaces récréatifs extérieurs à proximité du Carrefour-Sportif et l'ajout d'un gymnase collectif au Centre matapédien d'études collégiales confirment la volonté d'Amqui d'être une ville dynamique et attrayante. Aujourd'hui, je suis fier que ces deux projets puissent aller de l'avant dans l'objectif d'assurer la vitalité de notre territoire et de contribuer au bien-être des familles d'Amqui. »

Pierre D'Amours, maire de la Ville d'Amqui

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Produit connexe :

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans 12 projets récréatifs et sportifs dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Liens connexes :

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS - EBI)http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40823

Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans 12 projets récréatifs et sportifs dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de 12 projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région du Bas-Saint-Laurent. Ces projets visent entre autres à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 3 771 020 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 3 771 020 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 4 294 569,79 $ provenant des municipalités ou autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Amqui Construction d'un gymnase collectif 1 101 994,00 $ 1 101 994,00 $ 1 101 994,89 $ Amqui Rénovation et aménagement du Carrefour-Sportif 548 687,00 $ 548 687,00 $ 548 679,85 $ Biencourt Rénovation de la patinoire extérieure et aménagement d'une surface de hockey de terrain (deck hockey) 64 932,00 $ 64 932,00 $ 79 725,89 $ La Pocatière Mise à niveau du boisé Beaupré 75 955,00 $ 75 955,00 $ 75 954,87 $ Les Méchins Réfection de la promenade du parc Vue sur la mer 31 108,50 $ 31 108,50 $ 32 051,28 $ Saint-Antonin Construction du chalet d'accueil du club de ski de fond de Saint-Antonin 64 276,50 $ 64 276,50 $ 64 857,86 $ Saint-Eusèbe Rénovation de la patinoire 45 140,50 $ 45 140,50 $ 45 140,45 $ Saint-Léandre Aménagement d'un terrain de jeux d'hiver et d'été pour tous 49 543,50 $ 49 543,50 $ 51 045,13 $ Saint-René-de-Matane Construction d'une aire de services pour les utilisateurs de la patinoire 44 265,00 $ 44 265,00 $ 525 368,77 $ Témiscouata-sur-le-Lac Rénovation et mise aux normes du terrain de baseball 152 536,00 $ 152 536,00 $ 152 537,02 $ Trois-Pistoles Réfection et mise aux normes de la piscine régionale des Basques 1 482 580,50 $ 1 482 580,50 $ 1 507 178,40 $ Val-Brillant Amélioration des installations du parc municipal 110 001,50 $ 110 001,50 $ 110 035,38 $

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine