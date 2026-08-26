Southwest Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Southwest Securities hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 854.4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Southwest Securities einen Umsatz von 775.7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch