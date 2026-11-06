Southwest Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Southwest Gas hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 USD gegenüber 3.74 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Southwest Gas mit einem Umsatz von insgesamt 298.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5.91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch