Southwest Gas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Southwest Gas hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.58 USD, nach -0.180 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Southwest Gas im vergangenen Quartal 358.2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 68.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Southwest Gas 1.12 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch