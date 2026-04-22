Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
22.04.2026 23:28:51
Southwest Airlines Swings To Q1 Profit
Southwest Airlines
30.96 CHF -2.72%
(RTTNews) - Southwest Airlines Co. (LUV) on Wednesday reported first-quarter net income of $227 million or $0.45 per share, compared to a net loss of $149 million or $0.26 per share last year.
Operating revenues were $7.25 billion, compared to $6.43 billion last year.
For the second quarter, the company expects adjusted earnings per share to be in the range of $0.35 to $0.65.
Nachrichten zu Southwest Airlines Co.
|
17.04.26
|S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.04.26