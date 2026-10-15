Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’011 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
Plus500 Depot

Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 23:22:29

Southwest Airlines Overhauls Rapid Rewards With New Tiers, Lounges And Starlink WiFi

Southwest Airlines
33.29 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Southwest Airlines (LUV) announced a major overhaul of its Rapid Rewards loyalty program, introducing Silver, Gold and Platinum membership tiers beginning January 1, 2027. Existing A-List status will become Silver, while A-List Preferred will transition to Gold.

The new Platinum tier will include unlimited Companion Pass trips, while Milestone Rewards will allow members to earn benefits before reaching a new status level. Rapid Rewards credit cardholders will also earn one Tier Qualifying Point for every $1 spent on eligible purchases.

Beginning in spring 2027, members will be able to earn and redeem points through international partnerships with Icelandair, China Airlines and Etihad Airways. Southwest also plans to allow points to be used for seat selection later in 2027.

The airline will launch its Southwest Icon Lounge network in late 2027 and expects to complete a fleetwide rollout of Starlink high-speed WiFi that fall, with WiFi remaining free for Rapid Rewards members where available.

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Southwest Airlines Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten