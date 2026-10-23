Southwest Airlines legte Quartalsergebnis vor

Southwest Airlines hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Southwest Airlines 8.42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch