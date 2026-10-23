SouthState Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SouthState Bank lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.42 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.21 Prozent auf 958.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 980.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch