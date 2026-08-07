Southport Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Southport Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch