Southport Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Southport Acquisition A gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber -0.250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 107.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 159.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch