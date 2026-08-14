Southland stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Southland präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 215.4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 113.3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch