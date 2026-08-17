Southgobi Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Southgobi Resources hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Southgobi Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.110 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Southgobi Resources 293.0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch