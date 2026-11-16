Southgobi Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Southgobi Resources hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.08 CAD. Im letzten Jahr hatte Southgobi Resources einen Gewinn von -0.030 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 333.5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Southgobi Resources einen Umsatz von 204.9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch