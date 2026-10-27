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27.10.2026 06:37:00
Southern Publishing and Media hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Southern Publishing and Media hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0.68 CNY. Im letzten Jahr hatte Southern Publishing and Media einen Gewinn von 0.450 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.31 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.50 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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