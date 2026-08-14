Southern Province Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Southern Province Cement hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.17 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.110 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 201.0 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195.0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch