Southern National Bancorp of Virginia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Southern National Bancorp of Virginia hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Southern National Bancorp of Virginia ein EPS von 0.280 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Southern National Bancorp of Virginia mit einem Umsatz von insgesamt 72.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch