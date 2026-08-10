Southern Magnesium Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Southern Magnesium Chemicals stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.330 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch